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Yerel Bursa'da fabrikada yangın
Yerel

Bursa'da fabrikada yangın

Yeniakit Publisher
2023-06-02 02:13:00 -
Bursa'da fabrikada yangın

Bursa'da, lunapark ürünlerinin kauçuk malzemelerini üreten fabrikada yangın çıktı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Kırmızı Cadde’de bulunan fabrikada meydana geldi. Lunapark ürünlerinin kauçuk malzemelerini üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında fabrika çalışanları tahliye edilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerindeki incelemelerinin ardından açıklama yapan Aktaş, "Yangın ihbarından birkaç dakika sonra arkadaşlar burada olmuşlar. Şu an tüm araçlarla müdahale ediliyor. Burası bir sanayi bölgesi. Diğer binalara sıçramaması amacıyla tüm tedbirleri aldık. Çocuk oyun grupları, lunapark malzemeleri üreten bir fabrika. Türkiye'nin dört bir yanına üretim yapan bir fabrikamız. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Polyester malzeme olduğu için, içeride plastik malzeme olduğu için ciddi duman ve koku veriyor. Arkadaşlar gerekli müdahaleyi yaptılar. 30 araç, 100'ü aşkın personelle yangına müdahale ediyoruz" dedi. Fabrikada çıkan yangın, dronla havadan da görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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