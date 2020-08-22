Bursa'da evinin balkonunda düşen kadın öldü
BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Hasibe Durmaz (62), kurutmak istediği biberleri asmak için balkona çıktı.
Bir anda dengesini kaybeden kadın, beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Durmaz'ın öldüğünü belirledi.
Kadının cesedi, Yenişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.