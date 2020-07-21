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Aktüel

Bursa'da eski ortağı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:41:02 -
Bursa'da eski ortağı tarafından silahla vurulan kişi öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.B. (34), aralarında daha önceden husumet bulunan eski ortağı S.F'ye (34) ait iş yerine geldi.

Borç meselesi yüzünden ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine S.F. tarafından ruhsatsız tabancayla vurulan S.B, bacağı, karnı ve omzundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan S.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.F. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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