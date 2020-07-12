  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da eşinin tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:57:49 -
Bursa'da eşinin tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir kadın, eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Burcun Mahallesi'nde yaşayan Mithat Y. (47), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Sabriye Y. (40) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Mithat Y, evde bulunan av tüfeğiyle eşine ateş etti. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Sabriye Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mithat Y, gözaltına alındı, kadının cesedi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı