Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.07 Nisan 2019 Pazar 14:58
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler G.C, S.D, K.S, Ü.B, G.T. ve H.C. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 35 gram sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu hap, iki hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.C, S.D, K.S, Ü.B. ve G.T, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
H.C'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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