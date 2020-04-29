  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa’da erken 1 Mayıs kutlaması

Nilüfer Belediyesi’nde çalışanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü erken kutladı.

2020-04-29 15:33:39 -
Bursa’da erken 1 Mayıs kutlaması

Nilüfer Belediyesi’nde çalışanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü erken kutladı. 1 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlamayı erken yapan çalışanlar Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde ve şantiyelerde bir araya gelerek “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları attılar.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, küresel salgın kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar bu yıl boş kalacak.


Nilüfer Belediyesi’nde DİSK ve KESK’e bağlı çalışanlar da 1 Mayıs’ta evden çıkamayacakları için 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı erken kutladı.


Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde toplanan çalışanlar, Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Öğle arasında toplanan çalışanlar “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları attı.


Yine Nilüfer Belediyesi şantiyelerinde çalışanlar da görev alanlarında toplanarak işçi bayramını kutladı.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yaptığı açıklamada 1 Mayıs’ın emeğin, alın terinin karşılığını alabilmek için mücadele eden işçiye-emekçiye adanmış bir gün olduğunu belirterek çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.


Turgay Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “1 Mayıs bütün dünyada işçi ve emekçiler tarafından kutlanan haksızlıklarla mücadele günüdür. Emek en yüce değerdir. Bu değerin hayattaki karşılığını bulmasını ve 1 Mayıs’ın ülkemizde bütün emekçiler için gerçek bir bayram olmasını diliyorum. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ortadan kalktığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık bir gelecek umuduyla, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı