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Bursa’da engelli sağlık raporu veren hastaneler

Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, Bursa’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:10
Bursa’da engelli sağlık raporu veren hastaneler

Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, Bursa’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

Engelli sağlık raporu veren hastaneler nasıl belirlenir?

Söz konusu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Engelli sağlık raporu veren hastanelerin zaruri tüm malzeme ve materyallere sahip olması gerekiyor. Kriterler belirlenirken hastanın A'dan Z'ye tüm sağlık kontrollerinin yapılabileceği ortamın mevcut olmasına dikkat ediliyor.

Randevu nasıl alınır?

Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler randevu ile hizmet veriyor. Bunun için ALO 182’den randevu almak gerekiyor. Ancak aldığınız randevunun kurul gününe denk gelmesi önemli. Şayet muayeneler gerçekleştikten sonra kurul gününe uzun bir zaman varsa; yeniden hastaneye gitmeniz gerekecektir. Hastanelerde haftada iki kez kurul toplanmaktadır. Gideceğiniz hastanede kurul toplantısının hangi günlerde gerçekleşeceğini söz konusu hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.

Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

İşte, Bursa’da engelli sağlık raporu veren hastaneler:

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANE LİSTESİ

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Devlet Hastanesi

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI

Bursa Devlet Hastanesi

Çekirge Devlet Hastanesi

Dörtçelik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnegöl Devlet Hastanesi

Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi

Orhangazi Devlet Hastanesi

Yenişehir Devlet Hastanesi

İznik Devlet Hastanesi

Karacabey Devlet Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

MSB Bursa Asker Hastanesi

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:10
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