  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa’da Emek pazar alanı cuma namazında insan seline döndü

Bursa’da Emek Mahallesi pazar alanında kılınan cuma namazına binlerce kişi katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:57:28 -
Bursa’da Emek pazar alanı cuma namazında insan seline döndü

Bursa’da Emek Mahallesi pazar alanında kılınan cuma namazına binlerce kişi katıldı. Sosyal mesafe ile kılınan namaz havadan da görüntülendi.


Korona virüsünden dolayı 74 gündür cemaate kapalı olan camilerin avlularında, pazar yerleri ve parklarda geniş katılımlı cuma namazı eda edildi. Bursa’da tarihi camilerin yanı sıra büyük parklara akın eden vatandaşlar insan seline döndü.


Tüm dünyayı etkisi altına alınan ve Türkiye’de de görülen korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmişti. 74 günün ardından Bursa’da parklar ve pazar alanları doldu, taştı. Herkesin kendi seccadesini getirdiği namazda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, cemaatin maskeli olduğu gözlemlendi. Emek pazar alanındaki cuma namazı havadan da görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı