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Bursa'da ekili alanları dolu vurdu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan dolu, 30 bin dönümlük ekili ve dikili alanda zarara neden oldu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:28
Bursa'da ekili alanları dolu vurdu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan dolu, özellikle kırsal mahallelerde etkili olurken, ayçiçeği, biber, domates, mısır, buğday, fasulye tarlaları ile meyve ağaçları büyük zarar gördü.

Çiftçileri ziyaret eden Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, doludan zarar gören üreticilerin İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğüne dilekçeyle başvurmalarını istedi.

DEVLETİMİZİN YAPACAĞI NAKDİ YARDIMLA MAĞDURİYETİMİZ AZALIR

Aktaş, Yenişehir'in yaklaşık 520 bin dönümlük tarım arazisine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolu, yaklaşık 30 bin dönümlük tarım arazisinde zarar meydana getirdi. Bakanlar Kurulu'nun 20 Haziran'da yayımladığı borç erteleme genelgesi tarafımıza ulaştı. Dolu nedeniyle zarar gören çiftçilerimizin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne dilekçelerini vermelerini istiyoruz. Sübvansiyonlu kredi kullanan çiftçilerimiz bu uygulamadan faydalanabilir. Ayrıca devletimizin yapacağı nakdi yardımla mağduriyetimiz biraz azalır."

Marmaracık Mahallesi Muhtarı Mithat Arı ise sadece mahallelerinde 12 bin dönüm arazinin zarar gördüğünü dile getirerek, yetkililerden yardım beklediklerini bildirdi.

Öte yandan, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:28
  1. Bursa
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