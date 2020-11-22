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Spor Bursa'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası sona erdi
Spor

Bursa'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:57:24 -
Bursa'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası sona erdi

BURSA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası tamamlandı.

Çekirge Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalarda Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'dan gelen 14 yaş altı toplam 70 sporcu mücadele etti.

Kızlarda Balıkesir Eskrim Spor Kulübü sporcusu Ceylin Gülışık birinci, TED Spor Kulübü'nden Rüya Gökkan ikinci olurken İstanbul'dan ferdi olarak katılan Ela Doruk Kormaz ile Alara Atmaca üçüncülüğü paylaştı.

Erkeklerde ise Balıkesir Eskrim Spor Kulübü'nden Kıvanç Kırtay birinci, Çankaya Eskrim Spor Kulübü'nden Erin Yalçın ikinci, Angora Pars Eskrim Spor Kulübü'nden Berk Kıran ile Altınyurt Spor Kulübü oyuncusu Arda Barış üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını Bursa Eskrim İl Temsilcisi Necdet Külahçı verdi.

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