  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Diplomatik savaş dolu dizgin

Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir

Bildiri kabul edildi: Türkiye’den Gazze’deki mazlumlar için kritik hamle!

Cihangir Dumanlı’dan meşru hükümete darbe çağrısı: Emekli Tümgeneral haddini aştı

Güney Afrika'dan ABD’ye 'Hakaretleri hoş karşılamıyoruz’ tepkisi Trump'a yalancı iması

HGS mağduriyeti iddiası da ellerinde patladı! Sözcü ve NOW’un haberi palavra çıktı

Yeniden Refah Partisi'nden flaş açıklama! SDG’nin Suriye hükümetine entegrasyonu gündemde

Son dakika: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu

“Bu bir başarı hikayesi kutluyorum Bakan’ım” CHP’li vekilden deprem konutları itirafı

Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi
Yerel Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı
Yerel

Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 41 bin 379 TL ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü takip sonucu yakalandı. 0.80 promil alkollü olduğu saptanan ve ceza yazılmaması için "Ormandan odun getirecektim" diyen sürücüye, birçok ihlalden dolayı toplamda 41 bin 379 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Batuhan A. (22), yönetimindeki 16 JLB 37 plakalı minibüsün sürücüsüne şüphe üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Destek ekipler sürücünün takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonrasında önü kesilerek durdurulan araçtan inen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri de yaya olarak peşine düştü. Sürücü Batuhan A., kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü Batuhan A., ceza yazılmaması için polislere "Vallahi Fuat abiye yarın ormandan odun getirecektim, mazot almaya gittim. Ehliyetim yok abi" dedi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE TOPLAMDA 41 BİN 379 LİRA CEZA

Yapılan alkol testinde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, muayenesiz 2. kez araç kullanmaktan 4 bin 167 TL, ters yönde seyretmekten 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 41 bin 379 lira cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

41 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu! Polisten fazla kaçamadı
41 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu! Polisten fazla kaçamadı

Gündem

41 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu! Polisten fazla kaçamadı

Polise bıçak çekince vuruldu: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Polise bıçak çekince vuruldu: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Gündem

Polise bıçak çekince vuruldu: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Polisten kaçmak pahalıya patladı
Polisten kaçmak pahalıya patladı

Gündem

Polisten kaçmak pahalıya patladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23