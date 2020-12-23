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Aktüel Bursa'da düğüne katılıp Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası
Aktüel

Bursa'da düğüne katılıp Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:58:48 -
Bursa'da düğüne katılıp Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp düğünde halay çeken 15 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğün salonunda çekilen ve çok sayıda kişinin halay çektiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Alanyurt Mahallesi'ndeki düğün salonuna giden ekipler, halay görüntülerinde yer alan 15 kişiye ilgili kanuna muhalefetten 47 bin 700 lira ceza verdi.

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