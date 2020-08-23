Bursa’da dönüşümü başlatıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012’de İstanbul’dan başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun elden geçirildiğini duyurdu.

5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Kurum, “Ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak canla başla çalışıyoruz” dedi. Kurum, ayrıca Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birinin Bursa’da başlatılacağını müjdeledi.

Çalışmalara start veriliyor

Şehirle ilgili gerekli araştırmaların yapıldığını anlatan Kurum, şu açıklamalarda bulundu: “Bursamız, Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndan etkilenen bir il. Maalesef deprem riski yüksek bir kent. Bizim hedefimiz, afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalarıyla emin bir Bursa. Bursa Kestel, Osmangazi ve Yıldırım’da 540 hektar büyüklüğünde 5 riskli alanımızda çalışıyoruz. Ayrıca yine Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik’te 865 hektar büyüklüğünde 5 rezerv yapı alanında da çalışmalarımıza başladık. Çok yakında, Bursamızda Türkiye’ye ve dünyaya örnek gösterilecek, vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bir kentsel dönüşüm projesini daha başlatacağız. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de Bursa’da hayata geçireceğiz. Yakın zamanda detaylarını açıklayacağımız bu vizyon projemiz de Bursa için, Bursalı kardeşlerimiz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.”

Proje üstüne proje

Riskli yapıları tek tek yıkacaklarına dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti: “İlaveten 12 bin 400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa’ya hediye edeceğiz. Bu meydanda halkımızın katılacağı sosyal etkinlikler yapılacak, meydan adeta Bursamızın birlik ve beraberlik mekânı olacak. Birliğin simgesi olacak Çarşıbaşı Meydan Projemiz; Bursa için, Bursalı kardeşlerimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş ile geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla 32 yıldır metruk bir vaziyette duran Çelik Palas Oteli’nin arkasındaki köhne yapıları yıkıyoruz. Burada Bursa’nın en vizyoner projelerinden olacak Çekirge Teras Projesi’ni hayata geçiriyoruz. 40 bin metrekarelik bir alan ve bu alanın yüzde 90-95’i yeşil alan olacak. Bu projemizle inşallah seyir terası, kütüphanesi, kıraathanesi, biyolojik göletleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, çınarlar, kapalı otoparkı ve geniş yeşil alanlarıyla güzel Bursa’mızı daha da güzelleştireceğiz.”