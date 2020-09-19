  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Aktüel

Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:50:55 -
Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İnegöl-Yenişehir kara yolunun Yenişehir istikametinde seyreden Ahmet B. idaresindeki 34 AHR 421 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen motosikletten düşen ve ağır yaralanan Ahmet B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler
Gündem

Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler

Ortadoğu uzmanı Prof.Dr. Cengiz Tomar, Arap televizyonunda Türkiye aleyhine yapılan konuşmalar sonrası Hafter ve Mısır yanlısı konuklara ser..
'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı
Dünya

'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ülkesinin Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapacağını duyurup, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın ..
Türkiye'den Yunanistan'a nota!
Siyaset

Türkiye'den Yunanistan'a nota!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili attığı alçakça manşet ile ilgili Yunan Büy..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı