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Aktüel Bursa'da devrilen arazi aracının sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Aktüel

Bursa'da devrilen arazi aracının sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:48:59 -
Bursa'da devrilen arazi aracının sürücüsü öldü, eşi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsmet Durgut idaresindeki ATV, kırsal Süle Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü İsmet Durgut ve arkasındaki eşi Kafiye Durgut ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmet Durgut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kafiye Durgut'un yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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