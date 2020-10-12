Bursa'da deveci armudu hasadı başladı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde lezzeti, dayanıklılığı ve boyutuyla ünü dünyaya yayılan deveci armudu üreticilerinin hasat mesaisi başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ tarafından Kumlukalan Kooperatifi önünde hasat etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bursa'nın sanayi, ihracat ve üretim şehri olmasının yanı sıra tarım kenti de olduğunu söyledi.

İhracat için tanıtımın çok önemli olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu konuda daha katedeceğimiz çok ama çok mesafe var. Özellikle armudu yaş meyve olarak değil endüstriyel ürün olarak, bazen kurutarak bazen pasta ve benzeri ürünlerle harmanlayarak, bu ürünü bütün Türkiye'ye hatta bütün dünyaya pazarlamamız gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım AŞ ile önemli çalışmalar yapıyoruz. Pandemi süreci nedeniyle yapamasak da uluslararası fuarlarda ürünlerimizi tanıtıyoruz. Eğitimle, bilinçlenmeyle kalite ve standartlara uygunluk anlamında verimi yükseltmeliyiz. Bizim pazarımız sadece Bursa, Marmara Bölgesi veya Türkiye değil, bütün dünya bizim pazarımız."

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan da özellikle Kovid-19 sürecinde tarımın ne kadar önemli olduğunun gözler önüne serildiğini dile getirdi. Yazgan, diğer ihracat kalemlerinde önemli düşüş yaşanırken yüzde 25'lik artışla tarım sektörünün ülke ekonomisine büyük değer kattığını vurguladı.

Etkinliğe, AK Parti Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç ve Emine Yavuz Gözgeç, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İl Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu ile üreticiler katıldı.