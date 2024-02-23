Bursa'da deprem oldu: deprem hakkında Ahmet Ercan'dan Gemlik yorumu geldi! Kötü haber var mı?
Deprem bilimci Ahmet Ercan, Bursa'nın ilçesi Gemlik'te bugün yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yaptı.
Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, bugün Bursa'nın Gemlik ilçesindeki 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bursa'nın Gemlik Körfezi'ndeki depreme ilişkin veriler AFAD tarafından paylaşıldı. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken, saat 15.14'teki sarsıntının yerin 10.86 kilometre derinliğinde meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Gemlik segmentinde meydana geldiği depreme ilişkin olarak Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu. Ercan'a göre, söz konusu deprem olağan bir gerginlik boşalmasıydı ve öncü deprem değildi.
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