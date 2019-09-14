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Bursa'da depo ve otopark yangını!

Bursa'da çöplük alanda başlayan, daha sonra otoparka ve atık yağlar ile lastiklerin bulunduğu depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:12
Bursa'da depo ve otopark yangını!

Bursa’da Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'ndeki çöplük sahada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle çöplük alanın yakınındaki yediemin otoparkına, oradan da atık yağların ve lastiklerin bulunduğu depoya sıçradı.

Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Deponun ve çok sayıda aracın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:12
  1. Bursa
  2. Osmangazi
  3. Veysel Karani Mahallesi
  4. otopark

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