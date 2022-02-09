Bursa’da deniz otobüsleri iptal oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İşte iptal edilen seferler...
"08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)."