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Yaşam Bursa’da deniz otobüsleri iptal oldu
Yaşam

Bursa’da deniz otobüsleri iptal oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 08:59:00 -
Bursa’da deniz otobüsleri iptal oldu

İşte iptal edilen seferler...

"08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)."

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