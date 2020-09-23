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Aktüel Bursa'da DEAŞ operasyonu
Aktüel

Bursa'da DEAŞ operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:17:02 -
Bursa'da DEAŞ operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon başlattı.

Operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerden Deydinler Mahallesi'nde bazı noktalarda önlem alan ekipler, söz konusu adreslerde arama yaptı.

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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