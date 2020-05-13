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Aktüel

Bursa’da çocuklar parklara akın etti

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocukların 4 saatlik izni başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:05:27 -
Bursa’da çocuklar parklara akın etti

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocukların 4 saatlik izni başladı. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocuklar parklara akın etti. Çocuklarla dolan parklarda renkli görüntüler ortaya çıktı.


İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile 0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başlandı. Havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar, parklarda bisiklet sürdü, koştu ve aileleriyle çeşitli oyunlar oynadı. Parkları gezen vefa destek grupları ise maskesi olmayan çocuklara ve gençlere ücretsiz maske dağıttı. Korona virüs pandemisinin bir an önce geçmesini dileyen çocuklar yaz geldiği için de ayrıca mutlu olduklarını dile getirdiler.

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