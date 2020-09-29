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Aktüel Bursa'da cips paketine 1 kilo 100 gram eroin saklayan 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da cips paketine 1 kilo 100 gram eroin saklayan 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 08:14:59 -
Bursa'da cips paketine 1 kilo 100 gram eroin saklayan 4 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da bir araçta cips paketinin içerisinde ele geçirilen 1 kilo 100 gram eroinle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce durdurulup emniyet otoparkına çekilen bir otomobilde narkotik arama köpeği 'Fırtına'nın da desteğiyle arama yapıldı. Aramada, araçtaki cips paketinin içine gizlenmiş şekilde 1 kilo 100 gram eroin bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan Y.O, S.E, A.K.S ve H.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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