Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Süpürtü Mahallesi'nde Raşit Paşa'ya ait küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın, çiftlikteki kanatlı hayvanların sonu oldu. Yapılan incelemede 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kazın telef olduğu belirlendi. Çiftlikte büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebini belirlemek için jandarma ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.