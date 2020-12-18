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Aktüel Bursa'da çiftçilere organik siyez buğday tohumu dağıtıldı
Aktüel

Bursa'da çiftçilere organik siyez buğday tohumu dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:37:39 -
Bursa'da çiftçilere organik siyez buğday tohumu dağıtıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Dağ Yöreleri Organik Siyez Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında Orhaneli, Keles ve Büyükorhan ilçelerinde faaliyet gösteren 43 çiftçiye ücretsiz organik siyez buğdayı tohumu dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya yazılı göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 18 mahalleden 43 çiftçiye, organik siyez buğday tohumu verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, Bursa'nın "Sanayileşen toplumlar tarımdan uzaklaşıyor" algısını kıracaklarını bildirdi.

Kentin geçen sene 268 milyon lira olan tarım ihracatının bu yılın 10 ayında 276 milyon liraya yükseldiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık yüzde 20 civarında büyüme bekliyoruz. İnşallah çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Dağ yöresi, Osmanlı'nın hayat bulduğu topraklardır. Biz salt tohum dağıtma derdinde değiliz. Bir yandan Bursa'nın dört bir tarafında çiftçilere fidan ve tohum desteğinde bulunurken diğer yandan kaliteli ve maksimum üretim için çiftçiye eğitimler veriyoruz. Garantili alımlar da yapıyoruz. Siyez buğdayıyla alakalı da Bursa Ekmek ve Besin Sanayi AŞ (BESAŞ) marifetiyle bunları çiftçiden alıp, ürüne dönüştürerek satıyoruz. Attığımız adımların arkası gelecek. Projemizin kapsamı genişletilecek. Yürüttüğümüz projeyle hem ekonomik fayda sağlamış olacağız hem de sağlıklı beslenme noktasında insanımıza hizmet edeceğiz."

Aktaş, Bursa'da sanayideki gelişimi tarımda da temin edeceklerini belirterek, "Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Onlar soframıza ekmek olarak bu ektiklerini gönderecekler." ifadelerini kullandı.


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