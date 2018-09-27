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Bursa'da çarptığı öğrenciyi kucağında taşıdı, tedavisiyle ilgilendi

İnegöl ilçesinde Özet G., yönetimindeki otomobille çarptığı ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Mehmet E.'yi otomobiline alarak hastaneye götürdü.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:37
Bursa'da çarptığı öğrenciyi kucağında taşıdı, tedavisiyle ilgilendi

Kaza bugün öğleden sonra İnegöl, Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde meydana geldi. Özet G. yönetimindeki 11 DV 065 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aniden yola çıkan ortaokul öğrencisi Mehmet E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yöğrenci yere düştü. kazanın ardından aracını durduran Özer G., yerde yatan yaralı öğrenciyi otomobiline alarak İlçe Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastane önünde geldiğinde yaralı Mehmet G.'yi kucağına alarak Acil Servis'e götürdü. 

Orkaokul öğrencisi Mehmet G., burada yapılan ilk tedavinin ardından servise alınırken, sürücü Özet G., ise bir an olsun çocuğun yanından ayrılmadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:37
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