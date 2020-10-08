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Aktüel Bursa'da çaldıkları araçla kaçarken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da çaldıkları araçla kaçarken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 07:39:17 -
Bursa'da çaldıkları araçla kaçarken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da çaldıkları araçla kaçarken kaza yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde bir iş yerine boyanması için verilen otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Polis ekipleri, A.A. (22) ve kız arkadaşı Y.Y'nin (20) çaldığı iddia edilen aracı Yıldırım ilçesi Samanlı bölgesinde durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak yaklaşık bir saat kaçan sürücü, kovalamacanın ardından Kestel ilçe girişinde refüje çarparak durabildi.

Şüpheliler ekiplerce gözaltına alınırken, üzerlerinde uyuşturucu madde ve çakı ele geçirildi.

Kaza nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

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