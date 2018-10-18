Bursa'da bulduğu parayı sahibine 11 gün sonra teslim etti

Manav dükkanının önünde 8 Ekim'de yaklaşık bin lira bulan 28 yaşındaki Cihan Adak'ın güvenlik kameralarından belirlediği mağdur kişiyi sosyal medya hesaplarından ve basın mensupları aracılığıyla duyurma çabası 11 gün sonra sonuç verdi.

Ulusal televizyon kanalları, internet ve gazetelerde yayınlanan haberler sayesinde kaybettiği bin lirasının bulunduğunu komşusundan öğrenen 55 yaşındaki Sebahattin Kuri, parasını teslim almak için Cihan Adak'ın manav dükkanına geldi.

Parasını teslim alan Kuri, "Bankadan paramı aldım, sonra eve döndüm. Baktığımda cüzdanımda para yoktu. Çarşıda yürürken cebimden düşmüş. Manav arkadaş bulmuş. Komşum söyledi, televizyonda görmüş. Biz de geldik paramızı aldık. Demek ki insanlık ölmemiş, binlerce kez Allah razı olsun. Para emekli maaşımdı." dedi.

Sebahattin Kuri, parayı düşürdüğü ana ilişkin görüntüleri telefondan izledikten sonra manavdan alışveriş yaptı.