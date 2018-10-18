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Bursa'da bulduğu parayı sahibine 11 gün sonra teslim etti

İnegöl ilçesinde 11 gün önce dükkanının önünde bulduğu yaklaşık bin liranın sahibini güvenlik kamerasından tespit eden esnaf, sosyal medya hesaplarından bu  olayı duyurmasına karşın sonuç alamayınca yardım istediği basın mensupları  sayesinde amacına ulaştı.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:44
Bursa'da bulduğu parayı sahibine 11 gün sonra teslim etti

Manav dükkanının önünde 8 Ekim'de yaklaşık bin lira bulan 28 yaşındaki  Cihan Adak'ın güvenlik kameralarından belirlediği mağdur kişiyi sosyal medya  hesaplarından ve basın mensupları aracılığıyla duyurma çabası 11 gün sonra sonuç  verdi.

Ulusal televizyon kanalları, internet ve gazetelerde yayınlanan  haberler sayesinde kaybettiği bin lirasının bulunduğunu komşusundan öğrenen 55  yaşındaki Sebahattin Kuri, parasını teslim almak için Cihan Adak'ın manav  dükkanına geldi.

Parasını teslim alan Kuri, "Bankadan paramı aldım, sonra eve döndüm.  Baktığımda cüzdanımda para yoktu. Çarşıda yürürken cebimden düşmüş. Manav arkadaş  bulmuş. Komşum söyledi, televizyonda görmüş. Biz de geldik paramızı aldık. Demek  ki insanlık ölmemiş, binlerce kez Allah razı olsun. Para emekli maaşımdı." dedi.

Sebahattin Kuri, parayı düşürdüğü ana ilişkin görüntüleri telefondan  izledikten sonra manavdan alışveriş yaptı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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