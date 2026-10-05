Bursa'da Bozbey ve Erdem'in yargılandığı 63 sanıklı davada ikinci duruşma başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklu yargılanan Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediyesi'nin önceki dönem başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 sanıklı davanın ikinci duruşması, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu'nda başladı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gördüğü dosyada tutuklu 16 sanık yeniden hakim önüne çıktı.

İlk duruşma 20 Temmuz'da başlamış ve 11 gün sürmüştü; o aşamada dosyada 37 tutuklu sanık bulunuyordu. Mahkemenin ara kararı ve sonraki tutukluluk incelemeleriyle 21 kişi tahliye edildi, tutuklu sanık sayısı böylece 16'ya indi.

Bozbey ve Erdem, ilk duruşmada kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

İddianamede 402 ve 946 yıla kadar hapis talebi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Bozbey'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlamaları yöneltildi; hakkında toplam 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Erdem hakkında talep edilen ceza ise 946 yıla kadar hapis.

İddianamede, Bozbey ve Erdem'in liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki ayrı suç örgütünün yapısı ile işleyişine yer verildi. Sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları bulunuyor.

İlk duruşmanın üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra yeniden hakim karşısına çıkan sanıkların hukuki durumlarının yanı sıra dosyadaki deliller ve tarafların taleplerinin ele alınması bekleniyor. Duruşmada özellikle tutuklu sanıkların durumuna ilişkin verilecek kararlar yakından takip edilecek.

Bozbey'in eşi Seden Bozbey ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da davaya girmek için adliyeye geldiği görüldü.