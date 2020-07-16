Bursa'da bir polisin şehit olduğu kavgayla ilgili davanın görülmesine başlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçen yıl aralık ayında kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesine ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Murat D'nin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz sanıklar S.D, İ.D, T.B. ve M.Y, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in eşi Naciye ve oğlu Emre Özdemir, polis memurları E.A, N.K. ve S.U. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkında "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Murat D. savunmasında, Alaattin Özdemir'in kavgada taraflar yatıştırıldıktan sonra iş yerine gelip kendisiyle konuşmak istediğini anlattı.

Özdemir'in kendisini gözaltına alacağını söyleyip silah doğrulttuğunu iddia eden sanık, "Diğer polis memuru da içeri girip üzerime atıldı. Polisin beni vuracağını düşünerek silaha sarıldım. Bu sırada silah ateş aldı." şeklinde savunma yaptı.

Haklarında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan dörder yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklardan S.D. ise kardeşi Murat D'nin 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kardeşimi olay yerine yakın olan iş yerimize götürüp yatıştırdım. Takviye ekiple diğer ekip karşılaşmış, kardeşimi almaya geldiler iş yerimize. Murat'a, 'Bana küfredemezsin' dedi rahmetli polis ağabeyimiz. Kardeşimin rahatsızlığından tekrar bahsettim, 'Benim de onun yaşında oğlum var' deyip sonra Murat'ın koluna girip konuşmak için konteynere girdiler. Kardeşim tekrar rahatsızlanmasın diye içeri girmek istedim, almadılar. 3 polis konteynerin önündeydi, iş yerinden biraz uzakta. Bağırma sesleri gelince bir polis daha içeri girdi. 30-40 saniye geçince konteynerden arbede ve silah sesleri geldi. Polisler de ne olduğunu anlamadı, sonra kapıyı açtılar, o esnada bir el daha silah sesi geldi. Onlar kapıyı açınca şehit polis memurumuz yaralı, yerde yatıyordu. Kardeşim Murat da ona dönüktü, diğer polis memuru Murat'ın gerisindeydi. Silah yerdeydi, herkes şaşkındı. Kimse içeri giremedi, her tarafımız uyuştu, 'Beğendiniz mi yaptığınızı?' dedim."

S.D. ve diğer tutuksuz sanıklar, polise mukavemette bulunmadıklarını ileri sürdü.

Polis memuru E.A, Alaattin Özdemir'in küfreden şüpheliyi gözaltına alma girişimleri engellenince ortamdan izole etmek için konteynere götürdüğünü, kendilerinin kalabalık oluşmasını engellediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir ara sesler yükseldi, ben girmek istediğim sırada Alaattin abi çıkmak istedi. Sanık Murat o sırada silahı almak için hamle yaptı. Silahı çıkarır çıkarmaz namluya mermiyi sürdü ve tetiğe bastı. Sanıkla benim aramda Alaattin ağabey vardı, o yere düştü. Sonra sanığın üstüne atladığım sırada eline sarıldım, bir daha sıktı. Boğuşunca yere düştük. O esnada bana doğru da hedef gözeterek sıktı. Aramızda bir metre vardı. Silahın tutukluk yaptığını anlayınca hemen üstüne yeniden atladım. Silahı aldım ve şahsı etkisiz hale getirdik."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Aralık 2019'da iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan Murat D. tarafından vurularak başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Murat D. tutuklanmış, S.D, İ.D, T.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.