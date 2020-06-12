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Aktüel

Bursa’da bir kadın; kadın ticareti yüzünden öldürüldü...

Bursa’da cezaevinden izinli çıkan kişi, kadın ticareti anlaşmazlığı yaşadığı genç kadını öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:14:37 -
Bursa’da bir kadın; kadın ticareti yüzünden öldürüldü...

Bursa’da cezaevinden izinli çıkan kişi, kadın ticareti anlaşmazlığı yaşadığı genç kadını öldürdü.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fuhuşa teşvik suçundan cezaevinde yatarken izinli çıkan N.S., 33 yaşındaki B.Ş.’nin evine geldi. Aralarında konuşan N.S. ile B.Ş., para konusunda anlaşamayınca tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle mutfaktaki bıçağı alan N.S., B.Ş.’yi sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtı.


Kanlar içerisinde yere yığılan kadının komşuları bağrışma seslerini duyunca Bursa İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Ekipler, verilen adresteki evin kilitli kapısını kırarak içeri girdiğinde kanlar içerisinde yerde yatan B.Ş. ile karşılaştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın hayata tutunamadı.


Olayda kullanılan ekmek bıçağı evin içerisinde bulunurken, 44 yaşındaki N.S. ise Gürsu ilçesindeki ev adresinde kısa bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzun zamandır fuhuş ve kadın ticareti yaptığını itiraf eden N.S.; B.Ş. ile kadın ticareti anlaşmazlığı sebebiyle kavga ettiklerini, o esnada mutfaktaki ekmek bıçağını alarak B.Ş.’nin sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtığını söyledi.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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