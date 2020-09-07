  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da bir gazeteci rüşvet ve şantaj iddiasıyla gözaltına alındı
Aktüel

Bursa'da bir gazeteci rüşvet ve şantaj iddiasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:15:16 -
Bursa'da bir gazeteci rüşvet ve şantaj iddiasıyla gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş adamına şantaj yapıp rüşvet istediği öne sürülen gazeteci gözaltına alındı.

İddiaya göre, il merkezinde yayımlanan yerel bir gazetenin sahibi olan N.İ, İznik'te yaşayan iş adamı İ.S'yi arayıp ona ait bazı yapıların kaçak olduğunu söyleyerek haber yapmaması karşılığında 200 bin lira istedi.

İ.S'nin savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. N.İ, seri numaralı alınmış paraları İ.S'den alırken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan N.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı
Dünya

Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı

ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, terör örgütü YPG/..
Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!
Dünya

Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!

Arjantin'de video konferans öğrencilerine ders veren profesör, canlı yayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İki kaymakam görevden alındı
Gündem

İki kaymakam görevden alındı

Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı hakkında başlatılan FETÖ soruşturması nedeniyle görev..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı