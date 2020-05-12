  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa’da bin 205 vatandaş karantina yurtlarında misafir edildi

Yurt dışından getirilerek Bursa’daki yurtlarda misafir edilen bin 205 vatandaş 14’er günlük karantina sürecinin ardından evlerine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:55:23 -
Bursa’da bin 205 vatandaş karantina yurtlarında misafir edildi

Yurt dışından getirilerek Bursa’daki yurtlarda misafir edilen bin 205 vatandaş 14’er günlük karantina sürecinin ardından evlerine gönderildi. Bursa’daki 3 yurtta herhangi bir kimse kalmadı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası yurt dışından getirilerek Bursa’da misafir edilen ve 14 günlük karantina sürecine alınan toplam bin 205 vatandaş, gözetim sürecinin ardından evlerine gönderildi. 30 Mart 2020 tarihinde, Katar’dan Bursa’ya getirilen 63 Türk vatandaşı ile başlayan karantina süreci, 27 Nisan 2020 tarihinde Suudi Arabistan’dan getirilerek dün karantina süreleri bittikten sonra evlerine uğurlanan 250 kişinin operasyonuyla sona erdi. Toplamda bin 205 kişinin Bursa’daki karantina süreci bitmiş oldu.


14 günlük gözetim sürecinde öğrenci yurtlarında ağırlanan vatandaşlar, korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından otobüslerle uğurlanarak evlerine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı