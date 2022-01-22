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Gündem Bursa'da başıboş köpek dehşeti! Kurt köpeği bir anda saldırdı
Gündem

Bursa'da başıboş köpek dehşeti! Kurt köpeği bir anda saldırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar topu oynayan çocuklardan birine köpek saldırdı. Kulağından yaralanan Yusuf Can O.(13), olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 22:15:00 -
Bursa'da başıboş köpek dehşeti! Kurt köpeği bir anda saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Olay Akhisar Mahallesi Akhisar Spor Tesislerinde meydana geldi. Yusuf Can O. (13), tesislerin sahasında arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başladı. O sırada K9 tabir edilen kurt köpeği, gence saldırdı.

Kulağından ısırılan genç, kanlar içinde kaldı. Köpeğin saldırısına uğrayan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemede sol kulağında doku kaybı oluşan genç tedavinin ardından plastik cerrahi bölümüne sevk edildi.

'Sahibi bırakıp gitmiş'

Olayı anlatan Yusuf Can O., "Kar topu oynayıp, kardan sur yapıyorduk. Bir anda ayağım kaydı, yere düştüm. Kurt cinsi köpek kulağımı ısırdı. Yüzüm kan oldu. Sahibi bırakıp gitmiş. Koşa koşa eve gittim. Sonra hastaneye geldik. Şikayetçiyim” dedi.

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Yorumlar

Ali

Köpek lobisinide yok edin, devlet bunlara bu kadar yüz vermesin, köpek tapıcılarına.
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