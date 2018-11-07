Bursa'da bariyerlerin saplandığı otomobilden yaralı kurtuldu

Ali Ö. (44) yönetimindeki 16 GF 124 plakalı otomobil, Yalova-Bursa kara yolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu girişindeki Karsak kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Parçalanan bariyerlerin saplanmasıyla hurdaya dönen aracın sürücüsü hafif yaralandı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Çevredeki diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılan Ali Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün, 185 promil alkollü olduğu öğrenildi.

