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Aktüel

Bursa'da bariyerlere çarpan tır sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-15 21:56:15 -
Bursa'da bariyerlere çarpan tır sürücüsü öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde talaş yüklü tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Bursa-Balıkesir kara yolu Çatrak mevkisi Bursa istikametinde Hüseyin Çınar (51) idaresindeki 81 FE 519 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tır sürücüsü Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tırda sıkışan Çınar'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bursa istikametinde araç kuyruğu oluşurken, ekipler tırı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

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