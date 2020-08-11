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Aktüel

Bursa'da bağ evinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:38:33 -
Bursa'da bağ evinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bağ evinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü.

İlçeye bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan ait bağ evinde, ev sahibi Arif Çelik'in arı kovanlarına tütsüleme yaptığı esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle önce arı kovanları, ardından da ağaçlık alan yanmaya başladı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri bağ evine traktörleriyle ulaştı. Traktör tankerleriyle yangına müdahale eden köylüler, yangını söndürmeyince durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Bağ evinin yanındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arazinin sarp olması nedeniyle yangın yerine ulaşamadı.

Havadan yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen alevler büyümeden söndürüldü.


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