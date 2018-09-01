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Bursa’da azılı otomobil hırsızları tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu kullandıkları tespit edilen ve çok sayıda otomobil hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler, Hırsızlık Büro ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:00
Bursa’da azılı otomobil hırsızları tutuklandı

Bursa’da çok sayıda otomobilin çalınmasının ardından harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri izine ulaştıkları şüphelilerden N.Y. (36) ve A.D.’yi (28) takibe aldı. Evde olduklarını tespit eden ekipler yaptıkları şafak operasyonuyla 2 şahsı kıskıvrak yakalamayı başardı. Evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı araçlara ait olan çok sayıda kontak anahtarı, araçlara ait ruhsatlar, dijital terazi ve salça makinesi ele geçirildi. Yapılan incelemelerde çaldıkları araç içerisinden çıktığı tespit edilen salça makinesi ve terazi sahibine geri teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan N.Y. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:00
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