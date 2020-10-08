  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da atlı polisler göreve hazır
Aktüel

Bursa'da atlı polisler göreve hazır

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:07:20 -
Bursa'da atlı polisler göreve hazır

BURSA (AA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler, turistik alanlar ve vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde göreve başlayacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde Atlı Polis Grup Amirliği kurulacak.

Bu kapsamda ekiplerin hazırlıkları devam ederken, "Nutuk", "Sancak", "Altay", "Canberk" ve "Van Persie" isimli eğitimli atlar Osmangazi ilçesinde kendileri için özel hazırlanan alana getirildi.

Burada eğitimleri devam eden atların, binici polislerle uyum çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda zaman zaman görev yapacakları alanlara da giden atlı polislere özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Reşat Oyal Kültür Parkı'nda devriye gezen atlı polisleri gören vatandaşlar, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı birliklerin, bir süre sonra kentteki tarihi ve turistik mekanlar ile sahil bölgelerinde, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda ve spor müsabakalarında devriye görevlerine başlayacakları öğrenildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Ermenistan'ı bitiren açıklama!
Gündem

Rusya'dan Ermenistan'ı bitiren açıklama!

Ermenistan'a en büyük darbe yardımına koşmasını beklediği Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgü..
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
Vatandaş hizmet beklerken o ise ayyaşlık derdinde! Altaylı’dan Ekrem’e ‘içki’ gazı
Gündem

Vatandaş hizmet beklerken o ise ayyaşlık derdinde! Altaylı’dan Ekrem’e ‘içki’ gazı

Fatih Altaylı, vatandaşın beklediği hizmetler yerine içki konusunu gündeme getirerek İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi...
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay