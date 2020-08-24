  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da annesini bıçaklayıp parasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'da annesini bıçaklayıp parasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:12:08 -
Bursa'da annesini bıçaklayıp parasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, annesini bıçaklayıp 600 lirasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos'ta annesi Y.A'yı bıçaklayıp zorla 600 lirasını alan P.K'yı (23) yakalamak için çalışma başlattı.

Gemlik ilçesinde arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen P.K, polis tarafından burada yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan P.K'nın 60 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu
Dünya

Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüse yönelik tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.
Nihat Doğan'dan skandal sözler
Dünya

Nihat Doğan'dan skandal sözler

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız ola..
Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

İstanbul Ekonomi Araştırma, CHP'den dışlanan Muharrem İnce ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı