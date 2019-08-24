Bursa'da annesine kızıp, evi yaktı Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Onur Demirtok (28), beraber yaşadığı annesi Sevda Demirtok’a (50) kızıp, tek katlı evlerini ateşe verdi

Onur Demirtok, annesi Sevda Demirtok ile birlikte yaşadığı, Doğancı Caddesi’ndeki tek katlı evi ateşe verdi. Bu sırada evde olan Sevda Demirtok, yangını fark edip, kendisini dışarı attı. EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Sevda Demirtok, itfaiye görevlilerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. TUTUKLANDI Olay sonrası kaçan Onur Demirtok, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde annesine kızdığı için evi yaktığını söyleyen Onur Demirtok, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Onur Demirtok, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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