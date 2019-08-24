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Bursa'da annesine kızıp, evi yaktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Onur Demirtok (28), beraber yaşadığı annesi Sevda Demirtok’a (50) kızıp, tek katlı evlerini ateşe verdi

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:36
Bursa'da annesine kızıp, evi yaktı

Onur Demirtok, annesi Sevda Demirtok ile birlikte yaşadığı, Doğancı Caddesi’ndeki tek katlı evi ateşe verdi. Bu sırada evde olan Sevda Demirtok, yangını fark edip, kendisini dışarı attı. 

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Sevda Demirtok, itfaiye görevlilerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. 

TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan Onur Demirtok, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. 

Emniyetteki ifadesinde annesine kızdığı için evi yaktığını söyleyen Onur Demirtok, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Onur Demirtok, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:36
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