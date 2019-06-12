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Bursa'da Ahşap Oyuncak Yarışması Ödül Töreni

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:29
Bursa'da Ahşap Oyuncak Yarışması Ödül Töreni

BURSA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, doğal, sağlıklı ve yerli ahşap oyuncak çeşitliliğini artırmak amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen Ahşap Oyuncak Yarışması'nın sergi ve ödül töreni Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirildi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından İnegöl Kültür Park'taki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, "temalı" ve "serbest" olmak üzere iki kategoride finale kalan 100 ahşap oyuncak arasında dereceye giren okullara hediyeleri takdim edildi.

Temalı kategoride birinci Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu, ikinci Ankara Etimesgut Hayriye Ethem Turhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olurken, mansiyon ödülü Hatay Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

Serbest kategoride ise Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Samsun Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, İ.M.K.B Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu, mansiyon ödülü Aydın Efeler Dalaman Lisesine layık görüldü.

İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası sponsorluğunda yapılan yarışmada, birincilere 4'er bin, ikincilere 3'er bin, üçüncülere ise 2'şer bin lira takdim edildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, burada yaptığı konuşmada, projeyi hayata geçirdiği için Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, "Eğer İnegöl olarak biz, 'mobilya sektörü özelinde lideriz, birinciyiz ve Türkiye'de başkentiz' diyorsak bu tarz çalışmaların öncülüğünü yapmak zorundayız. Öğrenci ve öğretmenlerimizin ellerine ve emeklerine sağlık." diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de yarışmanın, ülkede mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi, doğal ve sağlıklı, yerli ahşap oyuncak çeşitliliğinin artırılması, yetenekli öğrencilerin sektöre kazandırılması, yeni, ergonomiye uygun, araştırma, geliştirme odaklı, ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek oyuncakların tasarlanması amacıyla hayata geçirildiğini anlattı.

Yarışmanın öğrencilerin hayallerine çok ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Dülger, "Ahşap Oyuncak Yarışması'nın ilkinin ilimizde gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Ödül törenine, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, MEB Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Türkiye genelinde finale kalan okulların öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:29
  1. AHŞAP OYUNCAK YARIŞMASI

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