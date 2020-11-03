  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bursa'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı?
Gündem

Bursa'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı?

Bursa'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, kaç saatleri arasında sokağa çıkmak yasak? 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen karar üzerine detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:43:00 -
Bursa'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı?

Bursa Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre salgınla mücadelenin genel kuralları olan temizlik, maske ve mesafe kuralına uymanın yanı sıra İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla alakalı alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği açıklandı. Açıklamada 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen karar dikkat çekti. Bursa'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç saatleri aralığında sokağa çıkmak yasak?

Kaç saatlerinde sokağa çıkmak yasak?

Bursa Valiliği’nin yaptığı açıklamada kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirildi. Açıklamada, Bursa’da 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri aralığında sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine müsaade edilmiştir. Söz konusu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Valiliğin yaptığı açıklamada ayrıca karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi halinde cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği bildirildi.


Yapılan açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtiliyor. Söz konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı da belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan bomba itiraf!
Siyaset

Ali Babacan'dan bomba itiraf!

Kurduğu yeni parti halk tarafından rağbet görmeyen Ali Babacan, rotasını şaşırdığını itiraf etti. Solak medyaya konuşan Babacan “Çok şükür m..
Venezuela’dan flaş Türkiye adımı! Yeniden başlatma kararı aldılar
Dünya

Venezuela’dan flaş Türkiye adımı! Yeniden başlatma kararı aldılar

Venezuela Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü, koronavirüs nedeniyle ara verilen ticari uçuşlara yalnızca Türkiye, Meksika, İran ve Dominik Cum..
Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı
Dünya

Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef göstermesinin ardından, ülkede İslam'a yönelik saldırılar devam ediyor. Son olara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay