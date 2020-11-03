Bursa Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre salgınla mücadelenin genel kuralları olan temizlik, maske ve mesafe kuralına uymanın yanı sıra İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla alakalı alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği açıklandı. Açıklamada 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen karar dikkat çekti. Bursa'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç saatleri aralığında sokağa çıkmak yasak?

Kaç saatlerinde sokağa çıkmak yasak?

Bursa Valiliği’nin yaptığı açıklamada kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirildi. Açıklamada, Bursa’da 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri aralığında sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine müsaade edilmiştir. Söz konusu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.



Valiliğin yaptığı açıklamada ayrıca karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi halinde cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği bildirildi.



Yapılan açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtiliyor. Söz konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı da belirtildi.