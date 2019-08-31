0553 313 94 23

Bursa’da 49 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi’nde meydana gelen olayda 49 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:10
Bursa’da 49 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi’nde meydana gelen olayda 49 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.


Alınan bilgilere göre, olay, Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. 49 yaşındaki N.S isimli şahıs ailesi tarafından yatağının yanında yere yüz üstü düşmüş vaziyette bulundu. Ailesi durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Durum daha sonra İnegöl Cumhuriyet savcılığına haber verildi. Olayı şüpheli bulan savcılık evde yaptığı incelemenin ardından N.S cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ölen haberi alan yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan, ölen şahsın sara hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazım Kurt: “Barıştan yana olmaya devam edeceğiz”
    1. Kazım Kurt: “Barıştan yana olmaya..
    2. İzmir'de korkutan yangın! Otluk alan..
    3. Kayalıklarda mahsur kalan şahıs,..
    4. İnönü’de turnuva heyecanı voleybol ile..
    5. Zırhlı araç üreticisi BMC Avrupa'ya..
    6. Siyonist işgal devleti..
    7. 14 ünlü yazar, Kuşadası Kitap..
    8. EMŞAV’dan 188. mevlit
    9. Afyonkarahisar Eber Gölü’nde yaşanan..
    10. Develi’de GES mutluluğu
    11. Yılmaz: “Üniversite ve şehir bağı..
    12. Ağız kokusunu yok etmenin 5 inanılmaz..
    13. Turgutlu’da 970 metrelik ’Atatürk ve..
    14. 100 yıllık silahla uyuşturucu ticareti..
    15. 2 bin 500 polis adayı alınacak
    16. Usta Öğreticiler Derneğinden Başkan..
    17. Sakarya’da arazi anlaşmazlığı kavgası..
    18. İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan..
    19. Kapı kilitlenince balkonda mahsur..
    20. Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 7..
    21. Köprüden alt geçide devrilen tırın..
    22. Başkan Demir’den Samsunlulara:..
    23. Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan..
    24. Kapuzbaşı Şelalesi’ne ziyaretçi akını
    25. Bülent Turan köy ziyaretlerinde
    26. Uyafa’dan 2022 mini dünya kupası atağı
    27. Kuşadası’nda 33 kaçak göçmen yakalandı
    28. Otomobil takla attı: 4 yaralı
    29. İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı
    30. Didim’de8 yılda 29 Engellinin yüzünü..
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı