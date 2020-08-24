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Aktüel Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı
Aktüel

Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:33:38 -
Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Yasak olmasına rağmen U dönüşü yaparak kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.M.Ö'nün İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Dün gece 3 aracın karıştığı trafik kazasında Ali ve Aysel Dalçık, Emine Abinik ile İbrahim Cankurt hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan sürücü O.M.Ö, tedavisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.




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