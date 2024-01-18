Bursa'da 30 yıl arayla korkunç cinayetler!

Bursa'da babasının amcasını öldürdüğü tarlada kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Selami Kurt için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bursa'da para yüzünden aynı aileden iki kişi 30 yıl arayla kardeşlerini öldürdü. Latif Kurt, 30 yıl önce işitme ve konuşma engelli kardeşi Nurullah Kurt'u, tarlada miras meselesi yüzünden tırpanla başına vurarak öldürdü. 2023'ün eylül ayında da oğullarından Selami Kurt, Şaban Kurt'u öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kırsal Seymen Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Selami Kurt, iddiaya göre borçları nedeniyle tefeciden para aldı. Kurt, tefeciye ve borç para aldığı diğer arkadaşlarına kardeşi Şaban Kurt'un cep telefon numarasını verdi. Selami Kurt yine borçlarını ödemek için kardeşi Şaban Kurt'tan borç para da aldı.

'NE YAPMAK İSTİYOR?'

Kardeşinin kendisini arayarak alacağını istemesinden rahatsız olan Selami Kurt yine iddiaya göre, akrabalarına "Şaban benim sinirlerimi bozuyor. Ne yapmak istiyor, anlamıyorum. Onunla konuşmak istiyorum, sorun yaratıyor. Şaban'ı vuracağım" dedi.

Kardeşi ile tarlada karşılaşan Selami Kurt, aracında bulunan ve domuz avında kullandığı av tüfeği ile Şaban Kurt'a ateş etti. Göğsüne isabet eden 7 saçma ile ağır yaralanan 2 çocuk babası Şaban Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi. Selami Kurt teslim oldu.

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Tutuklanan Selami Kurt'la ilgili soruşturma tamamlandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Selami Kurt iddianamede yer alan ifadesinde kardeşinin kendisine tüfek doğrultacağını ve kendisinin hızlı davranarak ateş açtığını ileri sürdü.