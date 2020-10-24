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Aktüel Bursa'da 30 metre sürüklenen kardeşlerin kazası kamerada
Aktüel

Bursa'da 30 metre sürüklenen kardeşlerin kazası kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli kardeşler yaralandı - Kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 14:14:13 -
Bursa'da 30 metre sürüklenen kardeşlerin kazası kamerada

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli kardeşlerin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki 16 KOR 49 plakalı hafif ticari araç ile Yunus A'nın kullandığı 16 ABC 681 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yunus A. ile arkasında bulunan kardeşi Selim A, yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Yaralanan kardeşler, 11 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anları ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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