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Aktüel Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel meşale gösterisi
Aktüel

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel meşale gösterisi

Uludağ eteklerindeki mahalle sakinleri 1000 meşale yaktı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 21:54:24 -
Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel meşale gösterisi

BURSA (AA) - Bursa'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Uludağ eteklerinde yakılan 1000 meşale görsel şölen oluşturdu.

Merkez Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerinde bulunan Kuştepe Mahallesi'nde, Zafer Bayramı dolayısıyla çok sayıda meşale dağıtıldı.

Saat 21.00'da okunan İstiklal Marşı'yla aynı anda yakılan 1000 meşale, görsel şölen oluşturdu.

Uludağ eteklerindeki görsel şölen havadan da görüntülendi.



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