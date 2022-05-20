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Gündem Bursa'da 3 DEAŞ bombacısı adliyeye sevk edildi
Gündem

Bursa'da 3 DEAŞ bombacısı adliyeye sevk edildi

DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Bursa'da canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 09:17:00 -
Bursa'da 3 DEAŞ bombacısı adliyeye sevk edildi

DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2021 yılında Çorum'da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem, Enes Elgannem ve canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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