Bursa’da 2 haftada 30 bin ton asfalt döküldü

Covid-19’la mücadele kapsamında Bursa’da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz devam eden çalışmalarla 2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da başta ulaşım olmak üzere rutin belediyecilik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Özellikle Kent meydanı - Heykel güzergahındaki yaklaşık 6,5 kilometrelik T1 hattında tramvay yolunun yıpranan bölümlerinin yeniden asfaltlanmasıyla çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, hafta içi kent merkezi trafiğinin oldukça azalması, hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte trafiğin tamamen durmasını fırsata çevirip çalışma alanını iyice genişletti. T1, T3 tramvay hatları, Mudanya yolu, İpekçilik Caddesi, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere özelikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı zamanlarda gece de devam eden çalışmalarla 2 haftada yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt döküldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Setbaşı ve Yeşil bölgesinde gece devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Kurtoğlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Gedik’in de katıldığı incelemede ekiplere baklava ikram eden Başkan Aktaş, bir taraftan korona virüsle yoğun şekilde mücadele ederken, başta ulaşım olmak üzere rutin belediyecilik hizmetlerini de kesintisiz sürdürdüklerini söyledi. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını Büyükşehir olarak fırsata dönüştürdüklerini diye getiren Başkan Aktaş, "Bu süreçte Bursa’nın yıllardır kangren haline gelmiş sorunlarını da çözmeye çalışıyoruz. Özellikle ulaşımda T1, T3 hattı ile başlattığımız çalışmaları, Mudanya Yolu, İpekçilik Caddesi başta olmak üzere farklı alanlara yaydık. Geçtiğimiz hafta sonu hem Mudanya yolu hem T1 ve T3 tramvay hatlarında yaklaşık 8 bin ton asfalt dökmüştük. Biliyorsunuz bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması Perşembe gününden başladı. Biz Perşembe ve Cuma günleri, geceleri de 11 Eylül Bulvarı, Gökdere, Yeşil, Çelebi Mehmet Bulvarı’nda devam eden çalışmalarla 2 günde 12 bin ton asfalt dökümü gerçekleştirdik. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceği Cumartesi ve Pazar günleri de 8 bin tondan fazla asfalt dökümü ile son iki hafta içinde yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt kaplamayı gerçekleştirmiş olacağız. Bu çalışmalar bizim yaz aylarında yapmayı planladığımız çalışmalardı ancak bu günleri fırsat bilip, çalışmaları öne çekmiş olduk. Ben bu çalışmalar için gece gündüz görev başında olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kurtoğlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Gedik de yıllardır bekledikleri çalışmanın zamanlamasının çok iyi olduğunu, esnafın kapalı olması, vatandaşların ve araçların trafiğe çıkmaması sayesinde çalışmaların hıza ilerlediğini söyledi. Gedik, mahallesine Bursa’ya değer katacak çalışma nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.