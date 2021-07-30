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Yerel Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Yerel

Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 08:08:00 -
Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Osmangazi İlçesi Çekirge Caddesi'nde poğaça ve börek hamurlarını taşıyan Şener Baldız idaresindeki 16 BD 509 hafif ticari araç ile Nazmiye Onay'ın kullandığı 16 AHE 780 çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Baldız'ın aracı takla atarak sürüklenirken, diğer araç ise kaldırıma çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Şener Baldız ile aynı araçta bulunan Tamara Kamil ile kızı Esra Kamil yaralandı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından devrilen araçtaki poğaça ve börek hamurları yola dökülürken, cadde bir süre trafiğe de kapandı.

Yolun temizlenmesi ve aracın çekilmesinin ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.

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